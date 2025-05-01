1. «Барселона» сыграла 3:3 с «Интером» в безумном 1-м полуфинальном матче Лиги чемпионов. Думфрис сделал дубль и ассистировал Тюраму на 31-й секунде, у Зоммера автогол, Ямаль забил.
Гол Овечкина, безумные 3:3 «Барсы» с «Интером», «Зенит» победил ЦСКА, «Локо» вылетел из Кубка, «Трактор» повел 2-0 в серии с «Динамо», Роналду снова без трофея, поражение Мирры и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
Мы пытаемся урегулировать этот вопрос. Надо стремиться, чтобы судья отработал поровну на матчах всех команд лиги. Александр Дюков, президент РФС (28 марта, на встрече с журналистами после заседания исполкома)
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8 час.
Лена Мисько
Тоже достойно внимания. Зияков пропустил всего тур. Опейкина не работала в РПЛ ВАРом с конца марта прошлого года. «Факел» – «Спартак»: судья – Ранэль Зияков Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Сергей Иванов.
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8 час.
Лена Мисько
🚨😳 У судьи Шафеева два матча за двое суток – в Самаре и Петербурге Волгоградец Рафаэль Шафеев получил два назначения на 27-й тур чемпионата России. 2 мая в ходе матча в Самаре «Акрон» - «Динамо» Мх, который должен начаться в 18.00 по московскому времени, он будет работать резервным в бригаде Виталия Мешкова. А 4 мая в ходе игры в Санкт-Петербурге «Зенит» - «Пари НН» (начало в 19.30) он выполнит функции резервного уже в бригаде Сергея Карасева. Александр Бобров, "Спорт-Экспресс" @KGBreferee https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/u-sudi-shafeeva-dva-matcha-za-dvoe-sutok-v-samare-i-peterburge-2323064/
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8 час.
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