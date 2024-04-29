Украина работает над «самым сильным» соглашением по безопасности с США

Олег Орлов

Гарантии безопасности может дать только Россия... США, взявши на себя обязательства без интересов России может лишь подвергнуть себя риску... Всякое действие рождает противодействие... К сожалению, это закон природы... А не Путина с кем то... Если например перед животным , крысой или собакой соблюдать дистанцию, она не будет агрессивной. . и постарается не вступать в конфликт... А если перед мордой крутить нагайкой, можно даже от крысы не увернуться и она вцепится в сонную артерию...