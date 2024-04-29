Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Украина работает над «самым сильным» соглашением по безопасности с США

Украина работает над «самым сильным» соглашением по безопасности с США

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Комментарии
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Надежда
Ох, как же не хочется кровавому клоуну, истребившему не одну сотню тысяч населения погибать молодым!(😡
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12 час.
Бобкина Татьяна
Низкопошибный попрошайка, озлобившйся от бессилия Зеля, прекрасно понимает, что никогда не победит Россию. Но пока его терпит запад, хорохорится
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12 час.
Олег Орлов
Гарантии безопасности может дать только Россия... США, взявши на себя обязательства без интересов России может лишь подвергнуть себя риску... Всякое действие рождает противодействие... К сожалению, это закон природы... А не Путина с кем то... Если например перед животным , крысой или собакой соблюдать дистанцию, она не будет агрессивной. . и постарается не вступать в конфликт... А если перед мордой крутить нагайкой, можно даже от крысы не увернуться и она вцепится в сонную артерию...
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12 час.

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