Германия выступила против конфискации замороженных на Западе российских активов, опасаясь, что подобные действия создадут прецедент и могут спровоцировать иски к Берлину за преступления времен Второй мировой войны, пишет WSJ.
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