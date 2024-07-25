Уилер заявила о рассерженном виде Байдена во время слов о Харрис AlexCoder Каждый шаг президента подвергается тщательному анализу Решение американского лидера Джо Байдена отказаться от участия в новой гонке за пост президента США резко изменило ситуацию на международной арене.
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