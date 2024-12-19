МИД КНДР назвал действия США и их союзников угрозой глобальному миру

США и их союзники своей политикой представляют серьезную угрозу глобальному миру и безопасности. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
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