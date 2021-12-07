The Telegraph (Великобритания): США предупреждают о «ядерных» санкциях в отношении России

Telegraph дает первые сообщения о видео-встрече Владимира Путина с Джо Байденом. Во вторник днем Джо Байден начал серьезный телефонный разговор с Владимиром Путиным, который, как надеется президент США, предотвратит кризис на границе с Украиной.
Telegraph дает первые сообщения о видео-встрече Владимира Путина с Джо Байденом. Во вторник днем Джо Байден начал серьезный телефонный разговор с Владимиром Путиным, который, как надеется президент США, предотвратит кризис на границе с Украиной.
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