Что с ним? Моргенштерн* полетел в Лондон экономклассом

Артист объяснил, что спешит к своей возлюбленной Российский рэпер Моргенштерн* неожиданно отправился в Лондон экономклассом, чтобы встретиться со своей девушкой, украинской актрисой и моделью Лизой Василенко.
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