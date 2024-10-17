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В Якутии пожилая супружеская пара погибла на провалившемся под лед снегоходе

В Якутии пожилая супружеская пара погибла на провалившемся под лед снегоходе

Трагедия произошла в Среднеколымском районе Якутии.Служба спасения республики сообщила о гибели пожилой супружеской пары: мужчины 1945-го года рождения и женщины 1950-го года.

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