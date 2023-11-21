Маркетплейсы выступили против закона об электронной торговле. Ozon и Wildberries не согласны с его положениями

Маркетплейсы Ozon и Wildberries выступили против ключевых положений нового законопроекта об электронной торговлеКак сообщает ТАСС, представители маркетплейсов в ходе обсуждения законопроекта в Общественной палате заявили, что выступают против.
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