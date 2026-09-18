Болит не по-детски. Врач Фёдорова объяснила, как выявить мигрень у ребёнка

Елена Нечаенко, Анна Федорова, невролог istockphoto.com 12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью.
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