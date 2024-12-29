Российские военные освободили населенный пункт Новотроицкое в Донецкой Народной Республике. Министерство обороны сообщило об успешных действиях группировки войск "Центр", что стало значимым событием в рамках Специальной военной операции.
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