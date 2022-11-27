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Читатели Welt обрушились на Столтенберга, который призвал Запад терпеть лишения из-за Украины

Читатели Welt обрушились на Столтенберга, который призвал Запад терпеть лишения из-за Украины

Читатели издания из Германии Welt выступили с критикой генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил о необходимости наращивания военной помощи Украине, несмотря на все финансовые трудности, которые из-за этого испытывает население Запада.

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