Читатели издания из Германии Welt выступили с критикой генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил о необходимости наращивания военной помощи Украине, несмотря на все финансовые трудности, которые из-за этого испытывает население Запада.
Читатели издания из Германии Welt выступили с критикой генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил о необходимости наращивания военной помощи Украине, несмотря на все финансовые трудности, которые из-за этого испытывает население Запада.
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