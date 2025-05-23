Журналисты крупных итальянских СМИ пишут и рассказывают о том, как страшно было в Москве во время проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Страшно, аж жуть!
Комментарии
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Ирина Мва
страшно...сидите на своем полуострове...кому вы тут нужны сицилийские макаки
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6 час.
Романовская Марина
Поели, попили, написали, а теперь в суд за ложь, клевету и фэйки. Можно, конечно, не замечать, но я за справедливость. Бывала я в Италии, в Неаполе так страшно, что мы приехали из Формии прямо на причал, к катеру и уплыли на о. Капри. На обратном пути пришлось посетить ж\д вокзал. Боже, такая разруха и бедность. У себя пусть порядок наводят. Рим тоже местами небезопасен.
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4 час.
Надежда
Бойтесь потомки Муссолини, для этого мы и проводим Парад на Красной площади! Чтобы не забывали, что именно русские в 1945 году победили фашистов!
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42 мин.
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