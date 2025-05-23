Страшно, аж жуть!

Романовская Марина

Поели, попили, написали, а теперь в суд за ложь, клевету и фэйки. Можно, конечно, не замечать, но я за справедливость. Бывала я в Италии, в Неаполе так страшно, что мы приехали из Формии прямо на причал, к катеру и уплыли на о. Капри. На обратном пути пришлось посетить ж\д вокзал. Боже, такая разруха и бедность. У себя пусть порядок наводят. Рим тоже местами небезопасен.