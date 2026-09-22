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Царьград

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Верховный суд отменил лишение прав жителя Подмосковья за пьяную езду

Верховный суд отменил лишение прав жителя Подмосковья за пьяную езду

Верховный суд РФ отменил решение о лишении прав жителя Подмосковья, указав на несоответствие кодов подразделений в настоящем удостоверении и документе, предъявленном остановленному инспекторами ДПС водителю, а также на то, что суд первой инстанции не допросил понятых и сотрудников полиции.

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