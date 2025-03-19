Ключевым условием для урегулирования конфликта в Украине является полное прекращение военной помощи Киеву -- президент РФ В. Путин

Москва, 18 марта /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что ключевым условием для разрешения конфликта в Украине должно стать полное прекращение военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
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