BleepingComputer: вирус FireScam маскируется под Telegram и крадет данные жертв

Специалисты ИБ-компании Cyfirma выявили вредоносное ПО под названием FireScam, направленное на кражу данных пользователей Android-устройств, которое маскируется под приложение Telegram Premium и распространялось через страницу на GitHub, имитирующую российский магазин RuStore.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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