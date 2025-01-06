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BleepingComputer: вирус FireScam маскируется под Telegram и крадет данные жертв

BleepingComputer: вирус FireScam маскируется под Telegram и крадет данные жертв

Специалисты ИБ-компании Cyfirma выявили вредоносное ПО под названием FireScam, направленное на кражу данных пользователей Android-устройств, которое маскируется под приложение Telegram Premium и распространялось через страницу на GitHub, имитирующую российский магазин RuStore.

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