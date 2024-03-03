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Информационные табло помогут посетителям бульвара Кузнецова в Сергиевом Посаде узнать его историю

Информационные табло помогут посетителям бульвара Кузнецова в Сергиевом Посаде узнать его историю

Благоустройство бульвара Кузнецова в Сергиевом Посаде завершили в 2021 году. Сейчас это место стало точкой притяжения для жителей и гостей Московской области, сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

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