Информационные табло помогут посетителям бульвара Кузнецова в Сергиевом Посаде узнать его историю

Благоустройство бульвара Кузнецова в Сергиевом Посаде завершили в 2021 году. Сейчас это место стало точкой притяжения для жителей и гостей Московской области, сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.
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