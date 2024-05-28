В Хакасии возбуждены уголовные дела о мошенничестве при реализации контракта по благоустройству территории муниципального объекта

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Хакасия по материалам УФСБ России по Республике Хакасия возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.
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