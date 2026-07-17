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ФедералПресс

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Перерасчет без обращений: кому и на сколько прибавят пенсии с 1 августа

Перерасчет без обращений: кому и на сколько прибавят пенсии с 1 августа

МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. С началом августа Социальный фонд России инициирует ряд безальтернативных корректировок пенсионных начислений, которые не потребуют от граждан личного обращения в ведомство.

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