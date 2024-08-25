Плыви плыви кораблик группа № 2.

Дошколята первой младшей группы №2 в ходе экспериментальной деятельности с радостью пускали кораблики, наблюдали как вода их подхватывает, а созданные воздухом из трубочек волны позволяют им то плыть, то останавливаться, натыкаясь на препятствия.