Плыви плыви кораблик группа № 2.

Дошколята первой младшей группы №2 в ходе экспериментальной деятельности с радостью пускали кораблики, наблюдали как вода их подхватывает, а созданные воздухом из трубочек волны позволяют им то плыть, то останавливаться, натыкаясь на препятствия.
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