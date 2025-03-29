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Миронов предложил проверить качество импортных семян перед посевным сезоном

Миронов предложил проверить качество импортных семян перед посевным сезоном

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал проверить качество импортных семян на российском рынке перед началом посевного сезона.

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