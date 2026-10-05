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Грибы появились на Земле на 90 млн лет раньше, чем считалось

Грибы появились на Земле на 90 млн лет раньше, чем считалось

В породах юго-западной Якутии обнаружили микроскопические остатки грибов возрастом около 550 млн лет.

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