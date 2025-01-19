Стимпанковая ролевая игра Sovereign Syndicate получит режиссерскую версию В честь го...

Стимпанковая ролевая игра Sovereign Syndicate получит режиссерскую версиюВ честь годичной годовщины Sovereign Syndicate разработчик Crimson Herring рассказал, что сейчас студия работает над полностью озвученной режиссерской версией, в которой также появятся новые улучшения и “дополнительные комикс-панели” для боевых сцен.