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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стимпанковая ролевая игра Sovereign Syndicate получит режиссерскую версию В честь го...

Стимпанковая ролевая игра Sovereign Syndicate получит режиссерскую версию В честь го...

Стимпанковая ролевая игра Sovereign Syndicate получит режиссерскую версиюВ честь годичной годовщины Sovereign Syndicate разработчик Crimson Herring рассказал, что сейчас студия работает над полностью озвученной режиссерской версией, в которой также появятся новые улучшения и “дополнительные комикс-панели” для боевых сцен.

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