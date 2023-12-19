Как закалялись металлы в уходящем году

Металлургическая отрасль России, являющаяся вторым значимым экспортером после нефтегазовой индустрии, находясь под западными санкциями, в 2023 году не просто стабилизировалась, но и показала рост благодаря наращиванию внутреннего спроса, переориентации экспортных потоков на альтернативные рынки и снижению курса рубля, увеличившему экспортные доходы.
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