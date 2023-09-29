Поменявшая гражданство шахматистка Костенюк пояснила свое решение

В интервью для YouTube-канала Вити Кравченко двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин и двукратная чемпионка России Александра Костенюк пояснила, почему ей пришлось сменить спортивное гражданство.
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