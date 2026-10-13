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Новый мирный план по Украине оказался проектом США, пока никем не утверждённым

Новый мирный план по Украине оказался проектом США, пока никем не утверждённым На Банковой подтвердили основные положения нового мирного плана по Украине, о котором ранее сообщила Washington Post, однако не всё так просто, как подаёт американское издание.

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