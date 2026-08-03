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Аргументы недели

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Если Одесса и возродится как портовый город, то уже не под украинским флагом

Если Одесса и возродится как портовый город, то уже не под украинским флагом

По данным аналитического ресурса Lostarmour, в июле 2026 года Вооруженные силы России освободили свыше 728 квадратных километров территории в зоне проведения специальной военной операции.

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