Для «государевых слуг» скоро будут повсеместно вводить этический кодекс, а то берега потеряли

Людмила Лиханова

НУЖНО ЗАПРЕЩАТЬ НЕ ИХ МАТЕРИАЛЫ В СОЦСЕТЯХ, А ВОЗМОЖНОСТЬ ТАК ЖИТЬ И РАЗВЛЕКАТЬСЯ, ОСОБЕННО НА ФОНЕ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ. ХОТЯТ ШИКОВАТЬ - ВОН ИЗ РОССИИ И С МИНИМУМОМ ДЕНЕГ И ДОБРА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАРПЛАТОЙ И ДРУГИМИ ЗАКОННЫМИ ДЕНЬГАМИ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - В БЮДЖЕТ . ВОТ ТОГДА НАРОД ПОВЕРИТ В ТО, ЧТО ВЛАСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕТ ПОРЯДКА В РОССИИ. ТОГДА НЕ ОСТАНЕТСЯ ПОЧВЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ВРАГОВ РАСШАТЫВАТЬ СИТУАЦИЮ И ВЕСТИ К МИТИНГАМ И МАЙДАНАМ.