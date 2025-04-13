Медвежий угол
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Медвежий угол

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Для «государевых слуг» скоро будут повсеместно вводить этический кодекс, а то берега потеряли

Для «государевых слуг» скоро будут повсеместно вводить этический кодекс, а то берега потеряли

В Ханты-Мансийском автономном округе чиновникам запрещено публиковать фотографии и видеозаписи, сделанные в развлекательных и игорных заведениях на фоне предметов роскоши, дорогих интерьеров и автомобилей.

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Комментарии
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Александр Павлов
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4 час.
alik3456 Джексон
У меня тоже!!!!
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3 час.
Людмила Лиханова
НУЖНО ЗАПРЕЩАТЬ НЕ ИХ МАТЕРИАЛЫ В СОЦСЕТЯХ, А ВОЗМОЖНОСТЬ ТАК ЖИТЬ И РАЗВЛЕКАТЬСЯ, ОСОБЕННО НА ФОНЕ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ. ХОТЯТ ШИКОВАТЬ - ВОН ИЗ РОССИИ И С МИНИМУМОМ ДЕНЕГ И ДОБРА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАРПЛАТОЙ И ДРУГИМИ ЗАКОННЫМИ ДЕНЬГАМИ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - В БЮДЖЕТ . ВОТ ТОГДА НАРОД ПОВЕРИТ В ТО, ЧТО ВЛАСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕТ ПОРЯДКА В РОССИИ. ТОГДА НЕ ОСТАНЕТСЯ ПОЧВЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ВРАГОВ РАСШАТЫВАТЬ СИТУАЦИЮ И ВЕСТИ К МИТИНГАМ И МАЙДАНАМ.
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3 час.
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