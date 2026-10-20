НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 октября, ФедералПресс. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Алексея Короткова временно исполняющим полномочия главы администрации городского округа Дзержинск.
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