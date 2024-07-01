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Военное обозрение

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«Не победим без избавления от генералов советского образца»: западная пресса публикует критику военачальников ВСУ украинским депутатом

«Не победим без избавления от генералов советского образца»: западная пресса публикует критику военачальников ВСУ украинским депутатом

В последнее время на Украине вошло в моду критиковать ряд генералов за провалы вооруженных сил страны на фронте.

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