Лавров назвал «глобальный замах» НАТО стремлением к глобальному контролю

Глобальный замах и желание доминировать в экономических процессах демонстрирует НАТО, провозглашая сохранение мировой безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров 25 ноября на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».