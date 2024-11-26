Лавров назвал «глобальный замах» НАТО стремлением к глобальному контролю

Глобальный замах и желание доминировать в экономических процессах демонстрирует НАТО, провозглашая сохранение мировой безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров 25 ноября на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».
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