ВТБ удвоил максимальную сумму льготной ипотеки на ИЖС

ВТБ с 16 сентября запустил комбинированную ипотеку на строительство частных домов: клиенты банка смогут сочетать семейную или IT-ипотеку с рыночной – это позволит более чем вдвое увеличить предельную сумму кредита и построить дом большей площади, сообщает пресс-служба кредитной организации.