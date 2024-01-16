Под управлением Владимира Путина Россия стала независимой и сильной страной Кандидатура Владимира Владимировича Путина на президентские выборы, которые намечены на 15-17 марта 2024 года, активно поддерживается российскими избирателями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии