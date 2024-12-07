Назван вероятный срок полного таяния льда в Арктике

В сентябре 2027 года или в последующие годы в Северном ледовитом океане практически не будет льда. Вероятный срок полного таяния льда назвал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, его слова приводит РИА Новости.
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