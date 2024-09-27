Притянут к себе большие деньги: астролог Глоба сделала прогноз на октябрь

Для нескольких знаков зодиака звезды окажутся в лучшем за 50 лет раскладе. Период необычайной финансовой удачи предрекла четырем представителям зодиакального круга астролог Тамара Глоба, сообщает портал progorod76.
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