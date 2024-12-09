59-летняя блогерша похвасталась фигурой в бикини

Бывший микробиолог, фитнес-тренер, блогерша и модель Грес Ганем похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 1,8 миллиона подписчиков.
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