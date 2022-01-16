Почему зимой появляется конденсат на окнах

Ох, уж эти маркетологи. Только вводят людей в заблуждение своими «советами». Ну взять, например, самую распространенную сегодня ситуацию: нас постоянно пытаются убедить, что якобы окна в доме «плачут», потому что стены дома утеплены пенопластом.