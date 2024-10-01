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«План победы» или «мирный план»: в Европе назревает раскол по теме Украины – западные СМИ

«План победы» или «мирный план»: в Европе назревает раскол по теме Украины – западные СМИ

С Запада идет все больше сигналов об активизации тамошних укпаиноскептиков. Так, влиятельное итальянское издание Il Messaggero пишет, что Италия хочет превратить «план победы» Владимира Зеленского в «мирный план», а правительство Джорджии Мелони не настроено наращивать военные поставки для ВСУ.

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