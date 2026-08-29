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ИА Регнум

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Юрист пояснил, что будет с найденными в автомобиле деньгами пропавших Усольцевых

Юрист пояснил, что будет с найденными в автомобиле деньгами пропавших Усольцевых

Найденные 300 тыс. рублей в автомобиле пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых могут быть переданы в распоряжение близким родственникам только после признания владельца денег умершим.

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