Волчанск, Часов Яр, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 20 июля

Российские войска продвигаются по ряду направлений в рамках СВО. Какие последние новости выходили о ситуации на фронтах спецоперации сегодня, 20 июля, что происходит в Волчанске, Авдеевке, Красногоровке, Торецке, Часове Яре? Подробнее «Два майора» На Харьковском направлении ВСУ безуспешно пытались силами специальных операций пересечь Травянское водохранилище на лодках и высадиться с западной стороны Глубокого, однако противника накрыл артиллерийский огонь, сообщает Telegram-канал «Два майора».