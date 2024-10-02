Пострадавшим от паводков жителям Баляги выдали овощные наборы

В Забайкалье завершается выдача овощных наборов пострадавшим от августовских паводков. Как сообщил министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарев, 61 овощной набор уже выдан жителям поселка Баляга, а также один набор доставлен семье из села Сохотой.