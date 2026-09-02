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Читаем рассказы

1 подписчик

Мини рассказ на 2 минуты: читать короткую прозу

Мини рассказ на 2 минуты: читать короткую прозу

Всего два тихих слова на экране — а внутри уже распускается целая вселенная: почитайте рассказ на 2 минуты, который вмещает больше, чем иной роман на шестьсот страниц.

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