Мини рассказ на 2 минуты: читать короткую прозу

Всего два тихих слова на экране — а внутри уже распускается целая вселенная: почитайте рассказ на 2 минуты, который вмещает больше, чем иной роман на шестьсот страниц.
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