Украинское военное руководство совершило преступление, разместив склад в непосредственной близости к жилым домам и интернату для пожилых в селе Милая под Киевом, но виновата во всем Россия.
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вот сволочь. впрочем чему удивляться.. Россия всегда виновата. особенно в том что не подставила левую щеку Европе