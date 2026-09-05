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Вечерний Новосибирск

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Ситуацию с ДТП под Новосибирском взял на контроль Андрей Травников

Ситуацию с ДТП под Новосибирском взял на контроль Андрей Травников

12 человек, в том числе два малолетних ребенка получили травмы на 45-м километре трассы К-19р. Еще один пассажир погиб на месте.

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