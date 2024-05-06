59 иностранцев-нелегалов поймали на стройке в Краснодаре

В Краснодаре задержали несколько десятков нелегалов, принимавших участие в строительстве школы. Согласно информации, еще 40 иностранцев были оштрафованы за нарушение миграционных правил РФ, — передает «Свободная Пресса».
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