Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр
    Это госдура приняла закон для себя! Где взять 120 тыр простому работяге, даже если захочет заняться фитнесом!?????????Решение уже приня...
  • Дмитрий
    Выборы прошли, можно дальше изгаляться!Роспотребнадзор: ...
  • Дмитрий
    Это тех, кого проклинают водители, оформившие у них ОСАГО?Президент РФ Влад...

Крупнейшая алкогольная компания избавилась от уссурийского молокозавода

Крупнейшая алкогольная компания избавилась от уссурийского молокозавода

Лидер российского алкогольного рынка Beluga Group, владевшая уссурийским молокозаводом и брендом "Родимая сторонка", избавилась от нерентабельного актива в Уссурийске.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх