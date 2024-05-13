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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Трактора» о Гру: «Его стиль похож на стиль Цыгурова. Системный, требовательный, тактически грамотный специалист»

– Сколько времени уже вам самому пришлось уговаривать Гру, чтобы он возглавил «Трактор»? – Основная часть переговорного процесса лежала на генеральном менеджере Алексее Волкове.

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