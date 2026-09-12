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Аргументы и Факты

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Россияне выиграли медальный зачет ЧЕ по паралимпийскому плаванию

Россияне выиграли медальный зачет ЧЕ по паралимпийскому плаванию

Сборная России стала лидером медального зачёта на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию, который прошёл в турецком Коджаэли в период с 7 по 12 сентября.

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