Я - за показательное наказание врагов народа!

Рубрика "Два в одном" - "Дискуссия" и "Вынесено из комментариев".Дискуссия началась с того, что я, как и все добрые русские люди, задалась резонным вопросом ДОКОЛЕ?!! Не пора ли начать ликвидировать предателей?Товарищ, который когда нормальный, а когда невесть что, написал, что не пора:"Внимание, вопрос:Вот САСШ ликвидировали неудобных им лидеров и персонажей.