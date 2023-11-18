СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 883 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Корнев
    Тут предложил Виктор zz предложил ей дать 15 суток. Была одна такая с листовкой на ТВ вылезла . Дали малёха., так не ..."За что семь лет ...
  • Владимир Акулов
    Идет  страшная  война  с  западом  ,  целью  которой  является  уничтожение  России...В  этой  ситуации  надо  строго..."За что семь лет ...
  • Alex Nемо
    Насёт придурка избивающего людей на камеру - это вопрос к правоохранительным органам. Почему на него не заводят дела ..."За что семь лет ...

Я - за показательное наказание врагов народа!

Рубрика  "Два  в  одном" -  "Дискуссия"  и   "Вынесено  из  комментариев".Дискуссия  началась  с того,  что я,  как  и  все  добрые    русские  люди,   задалась   резонным   вопросом  ДОКОЛЕ?!! Не пора ли начать ликвидировать предателей?Товарищ,  который    когда  нормальный,  а  когда  невесть  что,     написал,  что   не  пора:"Внимание, вопрос:Вот САСШ ликвидировали неудобных им лидеров и персонажей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх