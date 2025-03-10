«Я русский»: бывший боец ВСУ рассказал, почему сбежал с полигона

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. Бывший украинский военнослужащий Михаил Шеверин, уроженец Курахово, признался, что покинул ряды ВСУ, поскольку считает себя русским и не желает участвовать в боевых действиях.
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